В Актау спасли просидевшего три дня на плите перекрытия котенка

В Актау спасли котенка, который три дня просидел на плите перекрытия между вторым и третьим этажами многоквартирного дома, сообщает Zakon.kz.

Историю спасения котенка рассказала девочка Радмила, проживающая в доме №40 в 11 микрорайоне местному изданию Lada.

9 мая школьница возвращалась вечером домой услышала мяуканье, однако не смогла определить, откуда идет звук. 11 мая проходя в том же месте девочка увидела сидящего на плите перекрытия котенка.

Как рассказали жильцы дома, находился котенок там три дня.

Радмила обратилась за помощью к девушке, квартира которой находилась на втором этаже – как раз в том месте, где сидел котенок. Самостоятельно жительнице дома спасти животное не удалось, поэтому Радмила решилась позвонить спасателям. Один из пожарных смог пролезть через окно, встать в полный рост без страховки и достать котенка.

Котенок спрыгнул с рук спасателя и через решетку забежал в подвал. Накормить и напоить животное Радмиле не удалось, отмечает издание.