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01:36 15.05.2022

Илон Маск проверит подлинность аккаунтов в Twitter

Илон Маск проверит подлиность Фото: pixabay
Американский предприниматель Илон Маск, ранее объявивший о приобретении компании Twitter, решил проверить 100 учетных записей в ее социальной сети и выявить среди них фальшивые аккаунты, сообщает Zakon.kz.

По его словам, он ждет сведений, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей соцсети, передает ТАСС.

Также он указал, что первая тысяча подписчиков аккаунта Twitter не войдут в случайную выборку из 100 учетных записей, после этого будет выбран каждый десятый.

Накануне Маск сообщил, что приостановил сделку по покупке Twitter до окончания проверки количества фейковых аккаунтов на площадке.

Предприниматель планирует купить Twitter за $44 млрд. Согласно планам Маска, годовой доход социальной сети получится увеличить более чем в пять раз и при этом добиться сокращения зависимости Twitter от рекламы.

12 мая Илон Маск заявил, что восстановит в аккаунт Twitter, который принадлежал бывшему президенту США Дональду Трампу, но был удален прежним руководством соцсети.

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