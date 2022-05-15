Илон Маск проверит подлинность аккаунтов в Twitter

По его словам, он ждет сведений, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей соцсети, передает ТАСС.

Также он указал, что первая тысяча подписчиков аккаунта Twitter не войдут в случайную выборку из 100 учетных записей, после этого будет выбран каждый десятый.

Накануне Маск сообщил, что приостановил сделку по покупке Twitter до окончания проверки количества фейковых аккаунтов на площадке.

Предприниматель планирует купить Twitter за $44 млрд. Согласно планам Маска, годовой доход социальной сети получится увеличить более чем в пять раз и при этом добиться сокращения зависимости Twitter от рекламы.

12 мая Илон Маск заявил, что восстановит в аккаунт Twitter, который принадлежал бывшему президенту США Дональду Трампу, но был удален прежним руководством соцсети.