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06:11 15.05.2022

Американская поп-дива Бритни Спирс потеряла ребенка

певица Фото: Instagram/britneyspears
40-летняя певица и ее жених Сэм Асгари сообщили через соцсети о произошедшем выкидыше, передает Zakon.kz.

Пара считает, что поспешила с объявлением о скором пополнении, пишет rg.ru. По их словам, они зря не дождались «более подходящего времени для анонса». Между тем Бритни и ее супруг пообещали и в дальнейшем «работать над расширением своей прекрасной семьи».

О своей беременности певица сообщила в апреле. Она отметила, что не будет часто появляться на людях, чтобы избежать внимания к себе.

У поп-дивы уже есть два сына - шестнадцатилетний Шон Престон и пятнадцатилетний Джейден Джеймс. Их отец - экс-супруг певицы, рэпер и танцор Кевин Федерлайн.

Недавно Бритни Спирс заявила, что начала работать над мемуарами. По мнению певицы, работа над этим проектом действует как «терапия» и имеет «исцеляющую» силу. Ей с трудом даются воспоминания о прошлом.

Елена Беляева
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