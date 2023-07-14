Андрей Голубев пробился в полуфинал парного разряда турнира в Австрии

Казахстанский теннисист Андрей Голубев в паре с украинцем Денисом Молчановым пробились в полуфинал турнира серии "Челленджер" в Зальцбурге (Австрия), сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинале Голубев/Молчанов обыграли пару Петер Голдштайнер (Австрия)/Никлас Вальднер (Австрия) со счетом 6:3, 6:3. За выход в финал соревнования казахстанско-украинский дуэт сыграет против сербов Никола Качич/Влад Виктор Корная.

Ранее представительница Казахстана Ярослава Шведова провела второй матч на турнире легенд Уимблдона.