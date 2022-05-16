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06:27 16.05.2022

КНДР мобилизует военных для поставок медикаментов в аптеки

Ким Чен Ын COVID-19 Фото: pixabay
Ранее в КНДР за сутки зафиксировали свыше 296 тысяч новых пациентов с высокой температурой. Власти распорядились «немедленно выпустить и поставить лекарства из государственного резерва», сообщает Zakon.kz.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о мобилизации военных для налаживания поставок медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса, сообщает Yonhap.

Сообщается, что Ким Чен Ын «упрекнул чиновников за то, что они не смогли вовремя доставить лекарства». Лидер КНДР подписал указ о «немедленной стабилизации поставок медикаментов в Пхеньян с привлечением мощных сил военно-медицинского направления Народной армии».

Политбюро Трудовой партии 15 мая вновь провело экстренное совещание. Решение о мобилизации было принято в связи с тем, что медикаменты не были вовремя поставлены в аптеки. При этом ранее власти распорядились «немедленно выпустить и поставить лекарства из государственного резерва» и «перевести работу аптек на круглосуточный режим».

В Северной Корее за последние сутки еще восемь человек умерли от коронавируса, общее число скончавшихся составляет 50 человек.

Данияр Кунафин
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