#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Общество

Бесплатные лекарства продавали в аптеках Казахстана

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 12:27 Фото: Zakon.kz
Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на заседании правительства 11 ноября 2025 года напомнил об ответственности за продажу бесплатных лекарств для пациентов в аптеках Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Муратов напомнил, что в июле 2024 года внедрена маркировка и прослеживаемость лекарственных средств для защиты от контрафактной продукции.

"В рамках маркировки выявлены факты реализации бесплатных медикаментов в розничных аптеках. По выявленным нарушениям Комитетом медицинского и фармацевтического контроля совместно с Генеральной прокуратуры начата работа по проведению внеплановых проверок. Министерством будут приняты строгие меры в отношении субъектов, допустивших данные нарушения", – заверил вице-министр.

В целом, по данным Минздрава, на сегодня все участники рынка лекарственных средств вовлечены в систему маркировки, что способствует улучшению эффективности контроля и регулирования.

Сообщается, что это также положительно отразилось на росте налоговых поступлений от их розничной реализации. Так, в текущем году налоговые поступления выросли на 24%, в бюджет поступило дополнительно 24 млрд тенге.

В планах Минздрава маркировка биологически активных добавок и в декабре планируется начать пилот по медицинским изделиям.

Ранее Муратов заявил, что финансирование амбулаторного лекарственного обеспечения за счет бюджета ежегодно увеличивается и за период с 2020 по 2025 год выросло на 48% – с 115 млрд тенге до 262 млрд тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Подорожают ли лекарства в Казахстане, рассказали в Минздраве
12:27, Сегодня
Подорожают ли лекарства в Казахстане, рассказали в Минздраве
Как пациентов с диабетом и ДЦП будут обеспечивать лекарствами
11:49, Сегодня
Как пациентов с диабетом и ДЦП будут обеспечивать лекарствами
Минздрав ответил на жалобы с обеспечением бесплатными лекарствами
14:19, 12 ноября 2024
Минздрав ответил на жалобы с обеспечением бесплатными лекарствами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: