Бесплатные лекарства продавали в аптеках Казахстана

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на заседании правительства 11 ноября 2025 года напомнил об ответственности за продажу бесплатных лекарств для пациентов в аптеках Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Муратов напомнил, что в июле 2024 года внедрена маркировка и прослеживаемость лекарственных средств для защиты от контрафактной продукции.

"В рамках маркировки выявлены факты реализации бесплатных медикаментов в розничных аптеках. По выявленным нарушениям Комитетом медицинского и фармацевтического контроля совместно с Генеральной прокуратуры начата работа по проведению внеплановых проверок. Министерством будут приняты строгие меры в отношении субъектов, допустивших данные нарушения", – заверил вице-министр.

В целом, по данным Минздрава, на сегодня все участники рынка лекарственных средств вовлечены в систему маркировки, что способствует улучшению эффективности контроля и регулирования.

Сообщается, что это также положительно отразилось на росте налоговых поступлений от их розничной реализации. Так, в текущем году налоговые поступления выросли на 24%, в бюджет поступило дополнительно 24 млрд тенге.

В планах Минздрава маркировка биологически активных добавок и в декабре планируется начать пилот по медицинским изделиям.

Ранее Муратов заявил, что финансирование амбулаторного лекарственного обеспечения за счет бюджета ежегодно увеличивается и за период с 2020 по 2025 год выросло на 48% – с 115 млрд тенге до 262 млрд тенге.