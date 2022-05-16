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Законодательство РК
09:12 16.05.2022

На берегу Каспия вновь найдены мертвые тюлени

Мангистау, гибель тюленей Фото: pixabay
64 мертвых тюленя и пять осетров нашли в Мангистауской области. Экологи обследуют побережье Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Lada, туши были обнаружены в районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса.

Совместно с экологами и местным исполнительным органом создана рабочая группа. Проведено обследование данного района.Пресс-служба управления рыбной инспекции по Мангистауской области

После осмотра в общем было обнаружено 64 погибших тюленя, а также пять рыб осетровых пород.

Выброс туш тюленей и рыбы на берег произошел в результате прошедшего накануне сильного штормового юго-западного ветра. Они находятся в состоянии сильного разложения и гниения. Для проведения лабораторной экспертизы взяты образцы погибших животных и помещены в холодильную камеру. Пресс-служба управления рыбной инспекции по Мангистауской области

Также взяты пробы воды и воздуха.

Стоит отметить, что это не первая «находка». 27 апреля 2022 года в ходе продолжения работ по обследованию побережья Мангистауской части Каспийского моря обнаружены 94 туши мертвых тюленей.

Тогда в Комитете рыбного хозяйства Минэкологии РК отметили, что мониторинг побережья продолжается.

Анастасия Московчук
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