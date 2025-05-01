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Происшествия

88 мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспия

тюлени, Мангистауская область, , фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 17:44 Фото: пресс-служба Комитета рыбного хозяйства
Десятки туш мертвых тюленей обнаружили 29 апреля 2025 года на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Факт гибели краснокнижных животных зарегистрировал отдел полиции, а на место происшествия выехали представители инспекции, акимата и Института гидробиологии и экологии.

"По данным РГП "Казгидромет", за прошедший период в акватории региона преобладали западные ветра, которыми были принесены к берегу туши мертвых тюленей", – пояснили в пресс-службе Комитета рыбного хозяйства.

Причины гибели животных установить не удалось, поскольку они находились в крайней стадии разложения, что делает невозможным проведение качественного отбора проб для дальнейших лабораторных исследований, включая токсикологические и патологоанатомические анализы.

Фото: пресс-служба Комитета рыбного хозяйства

Предположительно, тюлени погибли около двух-трех недель назад.

Ранее массовую гибель тюленей зафиксировали на побережье Каспия с 24 октября по 13 ноября 2024 года, когда специалисты Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства обнаружили 1034 туши животных в Тупкараганском районе Мангистауской области.

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Андрей Дюсупов
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