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Законодательство РК
10:11 16.05.2022

«Плыви, плыви мой Актобе»: в городе прошли проливные дожди

дождь в Актобе, подтопления Фото: Zakon.kz
После проливных дождей актюбинцы стали распространять в соцсетях видеоролики затопленного города. В акимате Актобе отметили, что круглосуточно работает водооткачивающая техника, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, с 8:00 до 20:00 15 мая в Актобе выпало 10,6 мм осадков, что в три раза выше нормы.

Для откачки дождевых вод задействована специальная техника: 85 водовозов, семь мотопомп и две бригады по очистке ливневок. На данный момент подготовлено 10 самосвалов и три погрузчика.Руководитель отдела ЧС аппарата акима Актобе Серик Даулетов

В ведомстве напомнили, что в случае затопления придомовых участков частных секторов необходимо обращаться в службу «109». Заявки принимаются и обрабатываются круглосуточно.

Ответственность за дворовые территории многоэтажных домов несут управляющие организации (КСК, ОСИ, кондоминиум, ПТ) и сами жильцы.Руководитель отдела ЧС аппарата акима Актобе Серик Даулетов

  • Ни дорог, ни ливневок ... вечно проблемы;

  • Каждый раз одно и то же;

  • Плыви, плыви мой Актобе;

  • Лишь бы никто опять не провалился. Детей берегите, – отметили комментаторы под видео.

В начале весны в городе уже были сильные дожди. Тогда это едва не привело к трагедии. К счастью, прохожим удалось спасти девочку, тонувшую в арыке.

Анастасия Московчук
Актобе
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