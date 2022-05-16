10:11 16.05.2022
«Плыви, плыви мой Актобе»: в городе прошли проливные дожди
Фото: Zakon.kz
После проливных дождей актюбинцы стали распространять в соцсетях видеоролики затопленного города. В акимате Актобе отметили, что круглосуточно работает водооткачивающая техника, сообщает Zakon.kz.
По словам специалистов, с 8:00 до 20:00 15 мая в Актобе выпало 10,6 мм осадков, что в три раза выше нормы.
Для откачки дождевых вод задействована специальная техника: 85 водовозов, семь мотопомп и две бригады по очистке ливневок. На данный момент подготовлено 10 самосвалов и три погрузчика.Руководитель отдела ЧС аппарата акима Актобе Серик Даулетов
В ведомстве напомнили, что в случае затопления придомовых участков частных секторов необходимо обращаться в службу «109». Заявки принимаются и обрабатываются круглосуточно.
Ответственность за дворовые территории многоэтажных домов несут управляющие организации (КСК, ОСИ, кондоминиум, ПТ) и сами жильцы.Руководитель отдела ЧС аппарата акима Актобе Серик Даулетов
Ни дорог, ни ливневок ... вечно проблемы;
Каждый раз одно и то же;
Плыви, плыви мой Актобе;
Лишь бы никто опять не провалился. Детей берегите, – отметили комментаторы под видео.
В начале весны в городе уже были сильные дожди. Тогда это едва не привело к трагедии. К счастью, прохожим удалось спасти девочку, тонувшую в арыке.
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