«Плыви, плыви мой Актобе»: в городе прошли проливные дожди

По словам специалистов, с 8:00 до 20:00 15 мая в Актобе выпало 10,6 мм осадков, что в три раза выше нормы.

Для откачки дождевых вод задействована специальная техника: 85 водовозов, семь мотопомп и две бригады по очистке ливневок. На данный момент подготовлено 10 самосвалов и три погрузчика. Руководитель отдела ЧС аппарата акима Актобе Серик Даулетов

В ведомстве напомнили, что в случае затопления придомовых участков частных секторов необходимо обращаться в службу «109». Заявки принимаются и обрабатываются круглосуточно.

Ответственность за дворовые территории многоэтажных домов несут управляющие организации (КСК, ОСИ, кондоминиум, ПТ) и сами жильцы. Руководитель отдела ЧС аппарата акима Актобе Серик Даулетов

Ни дорог, ни ливневок ... вечно проблемы; Каждый раз одно и то же; Плыви, плыви мой Актобе; Лишь бы никто опять не провалился. Детей берегите, – отметили комментаторы под видео.

В начале весны в городе уже были сильные дожди. Тогда это едва не привело к трагедии. К счастью, прохожим удалось спасти девочку, тонувшую в арыке.