12:24 16.05.2022
Мертвые тюлени в Мангистау: подробности озвучили в Минэкологии
Фото: pixabay
В Мангистау продолжают находить туши мертвых тюленей. На этот раз 14 мая в прибрежной зоне морского порта Форт-Шевченко, на территории от мыса Урдюк до местности Баутинская коса, обнаружены 64 мертвых тюленя и пять особей осетровых видов рыб, сообщает Zakon.kz.
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Туши морских животных и осетровых рыб находились в стадии сильного разложения, вследствие чего произвести отбор проб тканей для проведения исследований не представилось возможным. Следовательно, можно предположить, что их гибель произошла в зимний период.Пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК
По данным ведомства, с места обнаружения животных и рыб взяты пробы воды и воздуха.
Также в пресс-службе напомнили, что 27 апреля 2022 года на побережье Мангистауской части Каспийского моря были обнаружены 94 туши мертвых тюленей.
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Результаты исследований, а также предположительные причины гибели животных будут озвучены в течение месяца после проведения исследований. Инспекторами Управления рыбной инспекции по Мангистауской области ведется мониторинг береговой зоны и других участков Каспийского моря. Информация будет обновляться по мере поступления.Пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК