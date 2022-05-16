Мертвые тюлени в Мангистау: подробности озвучили в Минэкологии

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Туши морских животных и осетровых рыб находились в стадии сильного разложения, вследствие чего произвести отбор проб тканей для проведения исследований не представилось возможным. Следовательно, можно предположить, что их гибель произошла в зимний период. Пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК

По данным ведомства, с места обнаружения животных и рыб взяты пробы воды и воздуха.

Также в пресс-службе напомнили, что 27 апреля 2022 года на побережье Мангистауской части Каспийского моря были обнаружены 94 туши мертвых тюленей.

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