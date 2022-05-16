Дресс-код для пациентов ввели в больницах Туркменистана

Женщины должны приходить на лечение в длинных широких платьях из хлопчатобумажной ткани. Рукав три четверти, но без традиционной вышивки на вороте платья, на голове — небольшой платок-косынка, пишет Азатлык.

Мужчины-пациенты должны быть одеты в белые хлопчатобумажные футболки с коротким рукавом и широкие туркменские штаны черного цвета. Новую форму для больницы пациенты должны приносить с собой.

Если внешний вид прибывающих пациентов не будет соответствовать требованиям, то им могут отказать в госпитализации. Находящихся на лечении пациентов предупредили о необходимости обеспечить себя новой одеждой в течение двух дней.

Теперь пациенты больниц озадачены не состоянием своего здоровья, а соответствием своего внешнего вида новым больничным требованиям. Женщины во время обхода должны встречать врача в платках на голове, также обязаны ходить на все процедуры, инъекции и массаж с повязанным на голове платком. Пациентов предупредили, что если они не согласны с новыми требованиями, то могут отправляться домой, – рассказал один из источников издания.

Новое требование к внешнему виду касается пациентов всех национальностей.