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14:15 16.05.2022

Дресс-код для пациентов ввели в больницах Туркменистана

Туркменистан Фото: Zakon.kz
В некоторых районных больницах Туркменистана от пациентов стали требовать носить одежду определенного кроя. Внешний вид тех, кто пришел в поликлинику, должен напоминать вариант традиционной туркменской одежды. Требование касается женщин и мужчин, передает Zakon.kz.

Женщины должны приходить на лечение в длинных широких платьях из хлопчатобумажной ткани. Рукав три четверти, но без традиционной вышивки на вороте платья, на голове — небольшой платок-косынка, пишет Азатлык.

Мужчины-пациенты должны быть одеты в белые хлопчатобумажные футболки с коротким рукавом и широкие туркменские штаны черного цвета. Новую форму для больницы пациенты должны приносить с собой.

Если внешний вид прибывающих пациентов не будет соответствовать требованиям, то им могут отказать в госпитализации. Находящихся на лечении пациентов предупредили о необходимости обеспечить себя новой одеждой в течение двух дней.

Теперь пациенты больниц озадачены не состоянием своего здоровья, а соответствием своего внешнего вида новым больничным требованиям. Женщины во время обхода должны встречать врача в платках на голове, также обязаны ходить на все процедуры, инъекции и массаж с повязанным на голове платком. Пациентов предупредили, что если они не согласны с новыми требованиями, то могут отправляться домой, – рассказал один из источников издания.

Новое требование к внешнему виду касается пациентов всех национальностей.

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