17:18 16.05.2022
Росомаха и бурый медведь попались в фотоловушку в ВКО
Фото: pixabay
В Маркакольском заповеднике в Восточно-Казахстанской области фотоловушки зафиксировали росомаху и бурого медведя, передает Zakon.kz.
Весна порадовала зоологов новыми кадрами. С потеплением в заповеднике пробудились от зимнего сна бурый медведь и росомаха. В объектив фотоловушки попался также заяц-беляк и сурок.
Млекопитающие Маркакольской котловины были запечатлены в объектив фотоловушки. Приведенные материалы свидетельствуют о ландшафтном многообразии и сложном, гетерогенном составе фауны млекопитающих такого уникального уголка нашей природы, каким является Маркакольская котловина, – говорится в сообщении РГУ «Маркакольский государственный природный заповедник».
Ранее специалистами были опубликованы кадры покрытого льдом озера Маркаколь, находящегося на территории заповедника в ВКО. Подписчики instagram-паблика отметили, что лед до сих пор не растаял, но начал движение по водной глади, подчеркивая «суровую красоту в сравнении с уже вовсю разлившейся весной».