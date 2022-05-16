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17:18 16.05.2022

Росомаха и бурый медведь попались в фотоловушку в ВКО

фотоловушки зафиксировали животных в Маркакольском заповеднике Фото: pixabay
В Маркакольском заповеднике в Восточно-Казахстанской области фотоловушки зафиксировали росомаху и бурого медведя, передает Zakon.kz.

Весна порадовала зоологов новыми кадрами. С потеплением в заповеднике пробудились от зимнего сна бурый медведь и росомаха. В объектив фотоловушки попался также заяц-беляк и сурок.

Млекопитающие Маркакольской котловины были запечатлены в объектив фотоловушки. Приведенные материалы свидетельствуют о ландшафтном многообразии и сложном, гетерогенном составе фауны млекопитающих такого уникального уголка нашей природы, каким является Маркакольская котловина, – говорится в сообщении РГУ «Маркакольский государственный природный заповедник».

Ранее специалистами были опубликованы кадры покрытого льдом озера Маркаколь, находящегося на территории заповедника в ВКО. Подписчики instagram-паблика отметили, что лед до сих пор не растаял, но начал движение по водной глади, подчеркивая «суровую красоту в сравнении с уже вовсю разлившейся весной».

Оксана Житникова
Восточно-Казахстанская область
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