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Гуляющего бурого медведя засняли на видео в ВКО

Гуляющего бурого медведя засняли на видео в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 13:47 Фото: pixabay
Прогулка бурого медведя попала на камеру в Маркакольском заповеднике Восточно-Казахстанской области. Специалисты уточнили, что с приходом весны пришло время просыпаться и бурому медведю, сообщает Zakon.kz.

В описании к публикации за 29 апреля 2024 года сказано, что спячка медведя на территории заповедника продолжается 5-6,5 месяцев. Сроки выхода из берлог варьируются незначительно и приходятся на конец марта – первую половину апреля.

Также сказано, что основу питания медведя в окрестностях озера Маркаколь составляют растительные корма.

"Внешний вид хищника поражает своими размерами и мощью. Вес одной взрослой особи достигает 300-500 килограмм, длина туловища до двух метров. Самцы всегда больше и крупнее самок примерно в два раза. В естественных условиях бурый медведь живет порядка 25-30 лет", – добавили в заповеднике.

Кроме того, уточняют сотрудники парка, зимний мех у медведя плотный, с густой подпушью и длинными остевыми волосами (длиной до 10 см), а летний более короткий и светлый (вплоть до того, что летом мех часто выгорает).

В начале апреля 2024 года сообщалось, что в зоопарке Караганды родился бурый медвежонок. Новоиспеченными родителями стали 12-летняя Маша и 13-летний Тимоша.

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