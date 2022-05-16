100 сотрудников МЧС ликвидируют последствия селя в Текели

В ликвидации последствий селя задействованы 100 сотрудников личного состава и семь единиц техники воинской части 28237 МЧС РК.

Фото: МСЧ РК

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Военнослужащими и спецтехникой местных исполнительных органов проводится работа по расчистке грязевой массы с территории частных домов и улиц. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Фото: МЧС РК

По состоянию на 17:00 16 мая всего вывезено 890 кубометров грязевых отложений, осуществлен 81 рейс. В настоящее время улица Кунаева очищена от грязевой массы.

Фото: МЧС РК

В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ также задействованы восемь сотрудников и три единицы техники ДЧС Алматинской области, шесть сотрудников и две единицы техники отдела полиции, 20 работников и 10 единиц техники местных исполнительных органов, 16 работников и восемь единиц техники, в том числе три самосвала ГУ «Казселезащита». Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК