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Законодательство РК
18:36 16.05.2022

100 сотрудников МЧС ликвидируют последствия селя в Текели

Ликвидация последействия селя в Текели Фото: МЧС РК
15 мая в городе Текели произошел сход грязевой массы. К несчастью, в результате селя погибла пятилетняя девочка, передает Zakon.kz.

В ликвидации последствий селя задействованы 100 сотрудников личного состава и семь единиц техники воинской части 28237 МЧС РК.

Ликвидация последействия селя в Текели

Фото: МСЧ РК

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Пропавшая после селя в Текели девочка найдена погибшей

Военнослужащими и спецтехникой местных исполнительных органов проводится работа по расчистке грязевой массы с территории частных домов и улиц. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Ликвидация последействия селя в Текели

Фото: МЧС РК

По состоянию на 17:00 16 мая всего вывезено 890 кубометров грязевых отложений, осуществлен 81 рейс. В настоящее время улица Кунаева очищена от грязевой массы.

Ликвидация последействия селя в Текели

Фото: МЧС РК

В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ также задействованы восемь сотрудников и три единицы техники ДЧС Алматинской области, шесть сотрудников и две единицы техники отдела полиции, 20 работников и 10 единиц техники местных исполнительных органов, 16 работников и восемь единиц техники, в том числе три самосвала ГУ «Казселезащита». Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Ликвидация последействия селя в Текели

Фото: МЧС РК

Ликвидация последействия селя в Текели

Фото: МЧС РК

Ликвидация последействия селя в Текели

Фото: МЧС РК

Ликвидация последействия селя в Текели

Фото: МЧС РК

Анастасия Стативкина
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