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В Текели расселяют жильцов шести домов из-за опасности схода селя

Сель, Текели, опасность схода селя, Жетысуская область, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 13:06 Фото: Zakon.kz
На окраине города Текели в Жетысуской области переселяют жителей шести частных домов из-за вероятности схода селя в этом месте, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Населенный пункт расположен в горах, и ситуация с угрозами селя здесь под постоянным контролем.

"Установлено, что эти дома стоят на селеопасных участках, – пояснил аким Текели Алмас Адил. – Чтобы исключить угрозу жизни людей, проживающих здесь, их расселяют, бюджет выделил на эти цели 90 млн тенге".

Известно, что четыре семьи уже переехали в предоставленные им "эквивалентные" квартиры, а две семьи хотят получить вместо квадратных метров денежные компенсации за дома, если им придется покинуть их.

"Решение насчет компенсаций должен принять суд", – отметил Алмас Адил.

Два года назад в этом красивейшем городке в горах уже был исход грязевого селя, который частично или полностью разрушил пять частных жилых домов, при этом погибла пятилетняя девочка.

"Одной из основных проблем города являются и аварийные дома, у нас 15 аварийных домов на 141 квартиру, и данный вопрос решается поэтапно, – рассказал аким Текели. – В 2023 году для переселения жителей аварийных домов приобретены 93 квартиры, в 2024 году планируется приобретение 48 квартир на 470 млн тенге".

По данным акимата города, 11 подходящих квартир из запланированных 48 уже для "аварийщиков" купили.

Как сообщал Zakon.kz, 28 июня из-за сильных дождей в Кыргызстане сошел разрушительный сель в Ноокатском районе Ошской области, который привел к жертвам среди населения и туристов. Во время трагедии погибли четыре казахстанских ребенка.

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