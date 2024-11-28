Какие документы приняли главы стран ОДКБ

28 ноября 2024 года в Астане состоялось заседание Совета коллективной безопасности стран ОДКБ. По его итогам главы государств приняли Декларацию Совета коллективной безопасности и подписали ряд документов, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Акорде.

Была утверждена Целевая межгосударственная программа ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.

Президенты также приняли Заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и утвердили План мероприятий по празднованию этой даты в 2025 году.

"Принятые в Астане документы направлены на дальнейшее комплексное развитие Организации и системы коллективной безопасности в интересах всех ее членов", – отмечено в сообщении.

Отметим, что сегодня, 28 ноября отдельно состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. На нем стороны одобрили ряд документов, выносимых на рассмотрение Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также приняли решения, направленные на дальнейшее укрепление союзнических связей, наращивание внешнеполитической координации и развитие Коллективных сил.

Кроме того, на заседание Совета коллективной безопасности стран ОДКБ Касым-Жомарт Токаев подвел итоги деятельности ОДКБ под председательством Казахстана.

Следующий саммит ОДКБ пройдет в четвертом квартале 2025 года в Кыргызстане.