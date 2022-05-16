Пожар охватил кровли трех зданий в Алматы

В 19:49 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу по адресу: Бостандыкский район, ул. Клочкова, д. 104/а. По прибытии первых подразделений через семь минут обнаружено загорание открытым пламенем кровли и обшивки двухэтажного частного жилого дома (предварительно переоборудованного под банный комплекс и хостел). Огонь успел перейти на кровлю здания кафе и шиномонтажа. Пресс-служба ДЧС города Алматы

Отмечается, что быстрому распространению огня способствовало близкое расположение сразу нескольких зданий, а также отсутствие хозяина на территории дома.

Незамедлительно введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды. Создано три участка тушения пожара, развернута пожарная автолестница высотой 37 м. Для ликвидации пожара и проливки конструкций пожарным пришлось вскрывать металлическую кровлю, чем и затруднялось тушение пожара, – говорится в сообщении.

В 20:49 огонь локализовали благодаря дрону. С его помощью быстро определили места скрытого горения. Пожар полностью ликвидирован в 21:01. Пожарным удалось отстоять расположенную рядом станцию техобслуживания (СТО).

За медпомощью никто не обращался.