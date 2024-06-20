Пожар охватил огромную площадь кровли строящегося здания в Зайсане
Фото: скриншот видео
20 июня в городе Зайсане в отдельно стоящем здании произошел пожар. Огонь охватил 1200 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Находившиеся внутри люди самостоятельно покинули здание.
По информации пресс-службы МЧС РК, пострадавших нет.
"Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электросети", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на территории садового общества в Костанае.
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