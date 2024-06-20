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Пожар охватил огромную площадь кровли строящегося здания в Зайсане

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 21:28 Фото: скриншот видео
20 июня в городе Зайсане в отдельно стоящем здании произошел пожар. Огонь охватил 1200 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Находившиеся внутри люди самостоятельно покинули здание.

По информации пресс-службы МЧС РК, пострадавших нет.

"Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электросети", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на территории садового общества в Костанае.

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