Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:45 17.05.2022

Ученые нашли способ редактировать геном тараканов и поменяли им цвет глаз

насекомое Фото: pixabay
Японские и испанские биологи при помощи адаптированного геномного редактора CRISPR/Cas9 стали проводить манипуляций с ДНК половых клеток внутри тела взрослых насекомых, что должно упростить процесс дальнейших опытов, передает Zakon.kz.

Свое открытие они описали в статье в журнале Cell Reports Methods.

Нам удалось ликвидировать одно из самых больших неудобств – необходимость делать инъекции в яйца при редактировании ДНК насекомых. Наш подход упрощает манипуляции с геномом и позволяет проводить их в любое время. Он совместим более чем с 90% видов насекомых, – заявил профессор университета Киото Такааки Даймон.

Отмечается, что новый подход позволил изменить цвет глаз у 22% потомков.

В перспективе ученые надеются повысить эффективность метода – для сравнения, у малого булавоусого хрущака удалось добиться мутаций более чем у 50% потомков. Также его планируется протестировать и для других насекомых – возможность редактировать их геном открывает широкие перспективы для исследовательских и практических применений.

Специалисты уверены, что теперь смогут редактировать геном почти всех из более чем 1,5 млн видов насекомых. Предполагают ученые, что им удастся отредактировать геном и других членистоногих – к ним относятся сельскохозяйственные вредители и паразиты животных и человека, такие как клещи, а также животные, имеющие промысловое значение, такие как креветки и крабы.

Елена Беляева
Интересное
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
16.05.2022
Один из старейших заводов Шымкента открыл новое производство
16.05.2022
Льготное автокредитование – с 16 мая банки начнут выдавать кредиты
16.05.2022
Льготное автокредитование: на каких условиях можно купить авто
16.05.2022
Токаев опубликовал фото с утренней прогулки по Москве
16.05.2022
Главная Топ LIVE Все