Ученые нашли способ редактировать геном тараканов и поменяли им цвет глаз

Свое открытие они описали в статье в журнале Cell Reports Methods.

Нам удалось ликвидировать одно из самых больших неудобств – необходимость делать инъекции в яйца при редактировании ДНК насекомых. Наш подход упрощает манипуляции с геномом и позволяет проводить их в любое время. Он совместим более чем с 90% видов насекомых, – заявил профессор университета Киото Такааки Даймон.

Отмечается, что новый подход позволил изменить цвет глаз у 22% потомков.

В перспективе ученые надеются повысить эффективность метода – для сравнения, у малого булавоусого хрущака удалось добиться мутаций более чем у 50% потомков. Также его планируется протестировать и для других насекомых – возможность редактировать их геном открывает широкие перспективы для исследовательских и практических применений.

Специалисты уверены, что теперь смогут редактировать геном почти всех из более чем 1,5 млн видов насекомых. Предполагают ученые, что им удастся отредактировать геном и других членистоногих – к ним относятся сельскохозяйственные вредители и паразиты животных и человека, такие как клещи, а также животные, имеющие промысловое значение, такие как креветки и крабы.