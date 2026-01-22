Находка археологов в Индонезии может переписать историю человечества

На острове Сулавеси в Индонезии ученым удалось найти самые древние рукописные трафареты рук возрастом около 67,8 тыс. лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Arkeonews, трафареты на стенах пещеры эксперты расценили не просто как случайные отметки, а активное использование искусства для выражения идентичности и смысла.

Отмечается, что до этого открытия самыми ранними примерами символического искусства считались трафареты рук в Европе.

"Это самые ранние достоверно датированные свидетельства существования трафаретной живописи, выполненной вручную, во всем мире. Это показывает, что люди в островной Юго-Восточной Азии создавали сложные символические произведения искусства на десятки тысяч лет раньше, чем считалось ранее", – подчеркнул профессор Гриффитского университета Адам Брамм.

Эксперты считают, что открытие изменяет представление о культурных проявлениях древних людей, а также указывает на важность этого региона для ранней миграции человека. Археологи уверены, что люди, проходившие через Юго-Восточную Азию, уже обладали развитыми когнитивными и культурными способностями.

По данным издания, на рисунках есть редкая особенность – пальцы сужены или видоизменены, что говорит о культурных традициях среди художников. Брамм считает, что данная практика существовала задолго до того, как люди начали массово создавать искусство в Европе.

Трафареты рук в пещере Сулавеси – важная находка, подтверждающая использование искусства как способа коммуникации. Эти рисунки, сделанные еще 67 тыс. лет назад, помогают лучше понять, как человеческие сообщества создавали символику и развивали свои культурные практики. Ученые утверждают, что эти открытия открывают новое понимание не только первых людей этого региона, но и важную роль, которую он играл в ранней истории человечества.

