Редкое космическое явление зафиксировали астрономы в Чили

Астрономы при помощи одного из самых мощных телескопов Gemini South в Чили заметили редкое явление: у далекой звезды обнаружилось гигантское облако газа и пыли, в котором дуют "ветры" из испаренных металлов. Облако почти на девять месяцев сделало звезду в 40 раз тусклее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Astronomical Journal (AstroJournal) со ссылкой на астрофизика Надии Закамской из Университета Джона Хопкинса, яркость звезды J0705+0612, которая находится примерно в трех тысячах световых лет от Земли, внезапно стала падать в сентябре 2024 года и оставалась аномально низкой до мая 2025 года. Эксперты говорят, что такие события крайне редки: звезды, подобные Солнцу, "не гаснут без причины".

Ученые выяснили, что свет перекрыло огромное облако газа и пыли диаметром около 200 млн км. Оно находится примерно в 2 млрд км от звезды и, согласно опубликованной информации, гравитационно связано с неким вторичным объектом – массивным телом, обращающимся по далекой орбите. Астрономы предполагают, что это может быть крупная планета, коричневый карлик или даже маломассивная звезда.

Издание пишет, что новые технологии помогли определить химический состав облака, но и впервые напрямую измерить движение газа внутри подобной структуры. В спектрах нашли линии железа, кальция и других металлов, а также зафиксированы потоки газа – своего рода "металлические ветры", распространяющиеся внутри облака.

По словам специалистов, облако могло образоваться сравнительно недавно в результате столкновения двух планет во внешней части системы, что привело к выбросу большого количества пыли и газа.

Астрофизики пишут, что открытие дает уникальное представление о том, насколько динамичными могут оставаться планетные системы даже спустя миллиарды лет после своего формирования. Новые инструменты, такие как GHOST, позволяют буквально "заглядывать внутрь" подобных скрытых структур и изучать процессы, которые ранее оставались недоступными наблюдениям.

