Тела всех трех утонувших на Каспийском море мужчин найдены

Как пишет «Лада», в 19:58 спасатели извлекли из воды тело жителя Караганды 1999 года рождения, в 21:36 – тело второго карагандинца, также 1999 года рождения, в 22:07 – тело утонувшего 23-летнего жителя Актау.

Двое жителей Караганды приехали на свадьбу к утонувшему жителю Актау. Удалось установить, что двое мужчин решили искупаться, еще двое после бросились их спасать. Одного из тех, кто прыгнул спасать товарищей, вытащили очевидцы происшествия. Им оказался 26-летний житель Бейнеу. Сейчас его состояние удовлетворительное, он отпущен домой после осмотра врачей. Замначальника ДЧС Мангистауской области Бекболат Абдикадыров.

Во время поисков водолазы погрузились на дно Каспийского моря на глубину трех метров. Э Также на месте работала группа психологической службы департамента по чрезвычайным ситуациям, которая оказывала помощь близким людям утонувших мужчин. На месте происшествия были обнаружены спиртные напитки.