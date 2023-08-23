Трагедия на Сырдарье: нашли тело еще одного утонувшего

Тело 10-го утонувшего человека обнаружили спасатели в реке Сырдарье в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Ранее в МЧС РК заявляли, что в реке Сырдарье продолжаются поиски двоих из 11-ти утонувших: мальчика 2011 г. р. и девочки 2013 г. р.

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Об обнаружении 10-го утонувшего стало известно otyrar.kz 23 августа 2023 года.

"Сейчас ведутся поиски последнего погибшего. Предположительно, ею является девочка", – говорится в сообщении.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в МЧС РК, где информацию подтвердили:

"Нашли мальчика".

В пресс-службе акимата Туркестанской области изданию рассказали подробности трагедии:

"Они ехали после праздника, тоя, и решили отдохнуть возле реки. Не было даже там какого-то пикника, просто решили посидеть. Они не купаться приехали, они знали, что там место не для купания, там в основном ловят рыбу. И они услышали крик ребенка и побежали все на помощь. Видимо, он поскользнулся, а там болото, грязь. И вот один за другим они ушли".

21 августа 2023 года в Туркестанской области в Отырарском районе на реке Сырдарья, вблизи дорожного моста, предварительно при купании в необорудованном месте утонули 11 человек. Спасатели из воды извлекли восемь тел. В областном ДЧС был создан оперативный штаб.

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22 августа министр по ЧС Сырым Шарипханов заявил, что место, где утонули 11 человек, не приспособлено для купания. По его словам, люди находились на отдыхе. К вечеру этого же дня спасатели нашли тело девятого утонувшего, а также рассказали о возрасте погибших. Среди них была четырехлетняя девочка.