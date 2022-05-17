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Законодательство РК
11:33 17.05.2022

Средний размер пенсии в Казахстане назвали в Минтруда

РК, пенсия, средний размер, Минтруда Фото: Zakon.kz
С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 939,3 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Zakon.kz.
По состоянию на 1 мая казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 939,3 млрд тенге. В апреле 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 234,4 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 71,3 млрд тенге, солидарной пенсии – 163,1 млрд тенге.Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве уточнили, что на 1 мая численность пенсионеров составляла 2 млн 245 тыс. человек.

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 мая равнялся 105 193 тенге.Пресс-служба МТСЗН РК

На 1 апреля средний размер пенсионных выплат составлял 105 344 тенге.

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