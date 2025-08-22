Назван средний размер пенсии в Казахстане

С начала 2025 года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 451,4 млрд тенге. Из них на выплату базовой пенсии направлено 793 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 658,4 млрд тенге. Об этом Zakon.kz заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

По состоянию на 1 августа текущего года численность пенсионеров составляет 2 млн 497 тыс. человек.

"Средний размер совокупной пенсии, выплачиваемой из республиканского бюджета, на 1 августа 2025 года составил 143 097 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 95 491 тенге, базовой пенсии – 47 606 тенге", – уточнили в пресс-службе МТСЗН РК сегодня, 22 августа.

В ведомстве напомнили, что с 1 января текущего года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.

Кроме того, по поручению главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

Так, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

В Минтруда отметили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 70% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 90% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 110% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь, как подчеркнули в МТСЗН, размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Материал по теме Казахстанец через суд добился справедливой пенсии

4 августа 2025 года стало известно, что некоторым казахстанцам нужно срочно обратиться в ближайший филиал ЕНПФ. Причину можете узнать здесь.