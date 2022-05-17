Толпа с мигрантами у алматинского ЦОНа попала на видео

Видео опубликовали в одном из instagram-пабликов.

Миграционный ЦОН Алматы. Люди второй день не могут сдать документы из-за новой программы Минтруда. У людей идут просрочки, штрафы по вине Минтруда, – говорится под публикацией.

Как объяснили в госкорпорации, «в миграционных ЦОНах РК наблюдается сезонное скопление трудовых иммигрантов, желающих получить или продлить разрешение на работу в Казахстане».

Мы прилагаем все усилия, чтобы ускорить процесс оказания услуги в миграционных ЦОНах – увеличено количество сотрудников, принимающих документы. Просим клиентов отнестись к данной ситуации с пониманием. Пресс-служба НАО «ГК «Правительство для граждан»

Ранее в МВД Казахстана напомнили о правилах регистрации трудовых мигрантов.