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Законодательство РК
14:48 17.05.2022

Толпа с мигрантами у алматинского ЦОНа попала на видео

Алматы, ЦОН, толпа, видео, Правительство для граждан, комментарий Фото: скриншот видео
В Алматы на видео сняли толпу с мигрантами у Центра обслуживания населения. В НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» прокомментировали ситуацию, передает Zakon.kz.

Видео опубликовали в одном из instagram-пабликов.

Миграционный ЦОН Алматы. Люди второй день не могут сдать документы из-за новой программы Минтруда. У людей идут просрочки, штрафы по вине Минтруда, – говорится под публикацией.

Как объяснили в госкорпорации, «в миграционных ЦОНах РК наблюдается сезонное скопление трудовых иммигрантов, желающих получить или продлить разрешение на работу в Казахстане».

Мы прилагаем все усилия, чтобы ускорить процесс оказания услуги в миграционных ЦОНах – увеличено количество сотрудников, принимающих документы. Просим клиентов отнестись к данной ситуации с пониманием.Пресс-служба НАО «ГК «Правительство для граждан»

Ранее в МВД Казахстана напомнили о правилах регистрации трудовых мигрантов.

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