14:48 17.05.2022
Толпа с мигрантами у алматинского ЦОНа попала на видео
Фото: скриншот видео
В Алматы на видео сняли толпу с мигрантами у Центра обслуживания населения. В НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» прокомментировали ситуацию, передает Zakon.kz.
Видео опубликовали в одном из instagram-пабликов.
Миграционный ЦОН Алматы. Люди второй день не могут сдать документы из-за новой программы Минтруда. У людей идут просрочки, штрафы по вине Минтруда, – говорится под публикацией.
Как объяснили в госкорпорации, «в миграционных ЦОНах РК наблюдается сезонное скопление трудовых иммигрантов, желающих получить или продлить разрешение на работу в Казахстане».
Мы прилагаем все усилия, чтобы ускорить процесс оказания услуги в миграционных ЦОНах – увеличено количество сотрудников, принимающих документы. Просим клиентов отнестись к данной ситуации с пониманием.Пресс-служба НАО «ГК «Правительство для граждан»
Ранее в МВД Казахстана напомнили о правилах регистрации трудовых мигрантов.