В Алматы дежурные ЦОНы будут работать по новым адресам

В Алматы меняются адреса дежурных Центров обслуживания населения (ЦОН). Об этом 31 мая 2024 года корреспонденту Zakon.kz рассказали в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Согласно информации, с 1 июня по дежурному графику будут работать ЦОНы Алатауского, Бостандыкского и Алмалинского районов. При этом ЦОНы Ауэзовского и Медеуского районов переходят на обычный график работы (в будни – до 18:00).

Теперь жители и гости Алматы смогут получить государственные услуги в будние дни с 9:00 до 20:00, в субботу – до 13:00 по следующим адресам:

Алатауский район, мкр. Нуркент, 5/17;

Бостандыкский район, мкр. Алмагуль, ул. Ходжанова, 9А;

Алмалинский район, ул. Богенбай батыра, 221.

При этом адреса дежурных спецЦОНов остаются прежними:

спецЦОН №1, Алатауский район, мкр. Саялы, ул. Аккайнар, 1;

спецЦОН №4, Жетысуский район, мкр. Кемел, ул. Аксуат, 118.

Дежурные спецЦОНы принимают граждан с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу – до 13:00.

В госкорпорации отметили, что центр миграционных услуг работает в будни до 18:00, в субботу – до 13:00 (адрес: Турксибский район, Кульджинский тракт, 9К/1).

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