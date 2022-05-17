Смысл конституционных поправок объяснила эксперт

Мы находимся на историческом этапе, когда будет меняться политический ландшафт страны. Есть несколько глобальных смысловых значений, которые диктуют необходимость внесения поправок в Конституцию на данном этапе. Во-первых, Конституция должна выполнять интегрирующую и консолидирующую роль. И замысел главы государства именно в том, чтобы мы вместе строили Новый Казахстан. Во-вторых, обновление Конституции заключается также в усилении доверия в обществе. И в этом ракурсе обновленная Конституция направлена на три конкретные цели – верховенство права, усиление демократических процессов, разделение властей. Член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Казахстана Индира Аубакирова

По словам эксперта, Конституция должна выполнять роль документа реального воздействия на общественные отношения. Дефицит справедливости в любом обществе воспринимается болезненнее, чем экономическое неравенство. Поэтому во Второй республике определять жизнь общества и функции государства должны на основе справедливости.

Справедливое государство – это государство равных возможностей. Это когда все позиции в обществе достигаются в результате конкурентного отбора, здоровой политической конкуренции на основе личных достижений, труда и таланта. И в основе конституционных поправок как раз лежит идея создания равенства условий. Индира Аубакирова

Член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию также отметила, что главной институциональной гарантией прав человека является гарантия судебной защиты. Именно поэтому в поправках и предусмотрено учреждение Конституционного суда.

Это большой и кардинальный шаг вперед к усилению гарантий прав человека и гражданина. Органы прокуратуры, которые призваны оперативно реагировать на любые нарушения законности, тоже приобретают конституционный статус и наделяются правом обращения в Конституционный суд. Уполномоченный по правам человека – это тоже та институциональная инстанция, которая призвана в большей степени защитить человека в его правах и свободах, – добавила член рабочей группы по поправкам в Конституцию.

Напомним, 5 июня в Казахстане пройдет республиканский референдум. Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список – это 11 млн 695 тыс. 439 казахстанцев.

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За что казахстанцы будут голосовать на референдуме, можно прочитать по ссылке.