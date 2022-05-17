Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:16 17.05.2022

Смысл конституционных поправок объяснила эксперт

закон Фото: Zakon.kz
Член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Казахстана Индира Аубакирова объяснила основную идею конституционных поправок, за которые будут голосовать казахстанцы 5 июня на республиканском референдуме, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы находимся на историческом этапе, когда будет меняться политический ландшафт страны. Есть несколько глобальных смысловых значений, которые диктуют необходимость внесения поправок в Конституцию на данном этапе. Во-первых, Конституция должна выполнять интегрирующую и консолидирующую роль. И замысел главы государства именно в том, чтобы мы вместе строили Новый Казахстан. Во-вторых, обновление Конституции заключается также в усилении доверия в обществе. И в этом ракурсе обновленная Конституция направлена на три конкретные цели – верховенство права, усиление демократических процессов, разделение властей.Член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Казахстана Индира Аубакирова

По словам эксперта, Конституция должна выполнять роль документа реального воздействия на общественные отношения. Дефицит справедливости в любом обществе воспринимается болезненнее, чем экономическое неравенство. Поэтому во Второй республике определять жизнь общества и функции государства должны на основе справедливости. 

Справедливое государство – это государство равных возможностей. Это когда все позиции в обществе достигаются в результате конкурентного отбора, здоровой политической конкуренции на основе личных достижений, труда и таланта. И в основе конституционных поправок как раз лежит идея создания равенства условий. Индира Аубакирова

Член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию также отметила, что главной институциональной гарантией прав человека является гарантия судебной защиты. Именно поэтому в поправках и предусмотрено учреждение Конституционного суда. 

Это большой и кардинальный шаг вперед к усилению гарантий прав человека и гражданина. Органы прокуратуры, которые призваны оперативно реагировать на любые нарушения законности, тоже приобретают конституционный статус и наделяются правом обращения в Конституционный суд. Уполномоченный по правам человека – это тоже та институциональная инстанция, которая призвана в большей степени защитить человека в его правах и свободах, – добавила член рабочей группы по поправкам в Конституцию.

Напомним, 5 июня в Казахстане пройдет республиканский референдум. Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список – это 11 млн 695 тыс. 439 казахстанцев.

Новость по теме

Центральная комиссия референдума обратилась к казахстанцам

За что казахстанцы будут голосовать на референдуме, можно прочитать по ссылке.

Тамила Языкова
Референдум в Казахстане Казахстан
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
16.05.2022
Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным
16.05.2022
Hyundai начал работу с клиентами в рамках программы льготного автокредитования – 2022 в РК
16.05.2022
Рабочий погиб на стройке в Нур-Султане
16.05.2022
Главы стран ОДКБ подписали ряд документов по итогам саммита в Москве
16.05.2022
Главная Топ LIVE Все