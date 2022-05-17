Лев Лещенко рассказал, зачем на самом деле прилетал в Казахстан

Многие всерьез стали обсуждать, что Лев Лещенко приехал получать казахстанское гражданство. В интервью изданию Teleprogramma певец отшутился.

Я поехал к своему другу – бывшему премьер-министру – на день рождения. Посидели за столом – и все. И заодно зашел в ЦОН оформить определенную операцию. А сейчас уже говорят, что я собираюсь там остаться. Нет, я оформляю документы, чтобы улететь с Байконура на Марс. Казахи уже договорились! Народный артист РСФСР Лев Лещенко

Лев Лещенко добавил, что читатели должны понимать, что это шутка.

Какую именно услугу получала звезда в ЦОНе, узнать нельзя. По закону информация о виде оказанной госуслуги относится к персональным данным ограниченного доступа. Распространение персональных данных возможно лишь при согласии самого субъекта. И то при условии, что при этом не затрагиваются законные интересы иных физических и юридических лиц.

Известно лишь, что в МВД за получением вида на жительство или гражданства Казахстана Лев Лещенко не обращался.