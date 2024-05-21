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82-летний Лев Лещенко рассказал об уходе со сцены

82-летний Лев Лещенко рассказал об уходе со сцены, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 09:54 Фото: Instagram/levleschenko_official
Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал новость об уходе со сцены. 82-летний народный артист РСФСР отметил, что не собирается завершать карьеру, сообщает Zakon.kz.

Певец признался, что ему физически сложно выступать на сольных концертах, но, несмотря на это, со сцены он не уходит.

Его позицию привел Telegram-канал "Звездач".

Также Лещенко добавил, что голос продолжает звучать, поэтому от экспериментов отказываться не собирается.

"Мне очень нравится интегрироваться в молодежную среду. Кому охота видеть деда с палочкой на сцене?"Лев Лешенко

В подтверждение своих слов исполнитель композиции "Не плачь, девчонка" опубликовал 20 мая 2024 года пост на странице в Instagram. Лещенко анонсировал клип с молодой группой.

"Записали новый трек "Чемпион один" с группой Filatov&Karas. Скоро премьера клипа!" – сказано в подписи к публикации.

19 марта 2024 года сообщалось, что исполнитель хита "Казанова" Валерий Леонтьев уходит со сцены без прощальных гастролей. Народный артист России подчеркнул, что больше не планирует давать концерты из-за своего возраста.

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