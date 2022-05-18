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Законодательство РК
11:53 18.05.2022

Вернут ли масочный режим в Казахстане из-за «Стелс-Омикрона»

марочный режим Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният заявила, что в Казахстане не планируется вводить масочный режим из-за появления нового штамма коронавирусной инфекции «Стелс-Омикрон», передает корреспондент Zakon.kz.
Оснований для введения масочного режима на сегодня нет. Это будет зависеть от эпидситуации в стране.Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Глава Минздрава также добавила, что на время проведения республиканского референдума вводить масочный режим пока не планируют.

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Напомним, 13 мая в Казахстане выявили новый штамм коронавируса «Стелс-Омикрон». Данный вирус выявлен уже в 12 регионах страны.

Тамила Языкова
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