Вернут ли масочный режим в Казахстане из-за «Стелс-Омикрона»

Оснований для введения масочного режима на сегодня нет. Это будет зависеть от эпидситуации в стране. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Глава Минздрава также добавила, что на время проведения республиканского референдума вводить масочный режим пока не планируют.

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Напомним, 13 мая в Казахстане выявили новый штамм коронавируса «Стелс-Омикрон». Данный вирус выявлен уже в 12 регионах страны.