11:53 18.05.2022
Вернут ли масочный режим в Казахстане из-за «Стелс-Омикрона»
Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният заявила, что в Казахстане не планируется вводить масочный режим из-за появления нового штамма коронавирусной инфекции «Стелс-Омикрон», передает корреспондент Zakon.kz.
Оснований для введения масочного режима на сегодня нет. Это будет зависеть от эпидситуации в стране.Министр здравоохранения РК Ажар Гиният
Глава Минздрава также добавила, что на время проведения республиканского референдума вводить масочный режим пока не планируют.
Напомним, 13 мая в Казахстане выявили новый штамм коронавируса «Стелс-Омикрон». Данный вирус выявлен уже в 12 регионах страны.