Кокпар в Алматинской области: беспредельщики арестованы

15 мая участники кокпара состязались на проезжей части в Каскелене в Алматинской области.

Как отмечалось, участники вошли в кураж и начали портить припаркованные машины. Кроме того, всадники угрожали очевидцам за съемку происходящего.

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Позднее стало известно, что полицейские задержали организатора и трех участников несанкционированного кокпара.

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По данным полиции области, кокпар был организован 66-летним жителем Каскелена по случаю дня рождения племянника.

Теперь в полиции области уточнили, что задержаны шесть участников.