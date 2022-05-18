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11:54 18.05.2022

Кокпар в Алматинской области: беспредельщики арестованы

арест участников кокпара в Алматинской области Фото: Zakon.kz
По данным пресс-службы полиции Алматинской области, шестерых участников хулиганского кокпара в Каскелене арестовали на 10 суток, сообщает Zakon.kz.

15 мая участники кокпара состязались на проезжей части в Каскелене в Алматинской области.

Как отмечалось, участники вошли в кураж и начали портить припаркованные машины. Кроме того, всадники угрожали очевидцам за съемку происходящего.

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Позднее стало известно, что полицейские задержали организатора и трех участников несанкционированного кокпара.

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По данным полиции области, кокпар был организован 66-летним жителем Каскелена по случаю дня рождения племянника.

Теперь в полиции области уточнили, что задержаны шесть участников.

В отношении них возбуждено административное производство с привлечением к административной ответственности в порядке ст. 434 ч. 1 КРКоАП («Мелкое хулиганство») и назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 (десять) суток каждому, а также ст. 614 ч. 1 КРКоАП («Создание препятствий для транспортных средств»).Пресс-служба ДП Алматинской области

Анастасия Московчук
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