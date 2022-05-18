12:03 18.05.2022
Сколько россиян получили ИИН в Казахстане в текущем году
Фото: gov.kz
В Сети бурно обсуждают новость о том, что советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко прилетел в Казахстан и посетил ЦОН в Алматы, где получил индивидуальный идентификационный номер (ИИН), передает Zakon.kz.
Редакция уточнила в Министерстве внутренних дел РК, сколько россиян обратились за получением ИИН в этом году.
В период с 24 февраля по 17 мая 2022 года ИИН получили 34 960 граждан Российской Федерации.Пресс-служба МВД РК
Напомним, 16 мая Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе. Позднее он сам рассказал журналистам, для чего прилетал в Казахстан.