Сколько россиян получили ИИН в Казахстане в текущем году

Редакция уточнила в Министерстве внутренних дел РК, сколько россиян обратились за получением ИИН в этом году.

В период с 24 февраля по 17 мая 2022 года ИИН получили 34 960 граждан Российской Федерации. Пресс-служба МВД РК

Напомним, 16 мая Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе. Позднее он сам рассказал журналистам, для чего прилетал в Казахстан.