Памяти Батырхана Шукенова: друзья исполнителя записали видео

В день рождения музыканта его друзья в память о нем записали видео с теплыми словами и напели несколько строк из известных песен.

Батырхан Шукенов скончался 28 апреля 2015 года в Москве. Тогда в социальных сетях поклонники Шукенова организовали флэшмобы в память о певце. А в Алматы тысячи поклонников допоздна исполняли его песни на площади перед Дворцом Республики.

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Одни из самых популярных песен артиста: «Белая река», «Стоп, ночь», «Солдат любви», «Нелюбимая», «Джулия», «Певица и Саксофон», «Отан Ана», «Твои шаги».

Батырхан Шукенов являлся одним из основателей и солистом музыкальной поп-группы «А’Студио», в составе которой обрел широкую популярность. После ухода из группы осенью 2000 года занялся сольной карьерой.