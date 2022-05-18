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Законодательство РК
13:50 18.05.2022

Снижение пенсионного возраста в Казахстане: что думает Минздрав

Минздрав Фото: pixabay
Министра здравоохранения Казахстана Ажар Гиният попросили прокомментировать вопрос снижения пенсионного возраста в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Ажар Гиният, если Министерство труда и социальной защиты населения создаст рабочую группу по вопросу снижения пенсионного возраста, то Минздрав готов подключиться. 

По поводу работников, которые трудятся в особо тяжелых условиях, я знаю, что у них есть возможность уйти на пенсию раньше, такая норма есть. У нас есть реестр профессиональных заболеваний. А по показателям продолжительности жизни женщины у нас живут на девять лет дольше, чем мужчины. То есть продолжительность жизни высокая.Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Журналисты также поинтересовались у министра, насколько обоснованы требования казахстанских женщин о том, что им сложно работать до 63 лет.

Здесь должна быть проведена аналитика. Учитывая, что я сейчас не владею этой информацией, сразу вам не скажу. Нужно смотреть и изучать заболеваемость.Ажар Гиният

Отметим, что вопрос снижения пенсионного возраста обсуждается не первый год. С 1 января 2022 года в Казахстане увеличили возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет и шести месяцев.

Повышать пенсионный возраст для женщин начали с 2018 года. Так, к 2027 году он должен достичь 63 лет, как у мужчин.

12 мая заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов заявил, что правительство готово рассмотреть этот важный вопрос. 

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