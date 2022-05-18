Новый температурный рекорд зафиксировали синоптики в Павлодаре и Усть-Каменогорске

По данным РГП «Казгидромет», в течение апреля на большей части Казахстана наблюдался высокий фон дневных температур воздуха. Причина – частый вынос теплых воздушных масс из районов Ирана и Центральной Азии.

Аномалии температуры воздуха были выше среднемесячных норм на 1-5°С. В северо-западной половине страны температура воздуха повышалась до +20...+28°С, в юго-восточной половине – до +29...+33°С. Такие высокие значения температуры воздуха для южных регионов не были рекордными показателями, так как за всю историю метеонаблюдений максимальная температура воздуха была выше +40°С. РГП «Казгидромет»

Однако, как отметили синоптики, все же на некоторых метеорологических станциях северных и восточных регионов страны были зафиксированы рекордные значения температуры воздуха.

30 апреля самая высокая температура воздуха была зафиксирована на метеорологической станции Павлодар и составила +29,1°С, в последний раз для этого дня самая высокая температура воздуха достигала отметки +21,6°С в 2018 году. На метеорологической станции Усть-Каменогорск абсолютный максимум составил +30,6°С, обновился рекорд 2019 года, когда столбик термометра поднимался до отметки +25,8°С, тем самым в этом апреле были перекрыты многолетние максимумы. РГП «Казгидромет»

Также синоптики отметили, что в апреле отмечались и волны холода.

В третьей декаде месяца при притоках холодных воздушных масс из районов Скандинавии в ночные часы температура воздуха в северных регионах понижалась до -4...-9°С, в южных регионах – до 0...+4°С, при этом рекорды минимальных ночных температур не зафиксированы. РГП «Казгидромет»

По данным синоптиков, на большей части страны осадков выпало меньше климатической нормы.

На автоматической метеорологической станции Достык (Алматинская область) часто в течение месяца наблюдался порывистый ветер, который достигал критериев стихийного метеорологического явления – 31-39 м/с. РГП «Казгидромет»

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 19-21 мая – практически на всей территории страны ожидаются дожди, гроза, град, пыльная буря.