Увеличат ли штрафы и налоги после роста МРП в Казахстане

В апреле правительством РК совместно с Национальным банком принято решение об уточнении показателей за 2022 год в рамках прогноза социально-экономического развития РК на 2022-2026 годы. Пресс-служба КГД

Так, коридор инфляции на 2022 год увеличен с 4-6% до 8-10%, то есть рост инфляции составил 4%.

В этой связи в соответствии с Законом РК от 12 мая 2022 года «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» с 1 апреля 2022 года увеличены месячный расчетный показатель с 3063 тенге до 3180 тенге и величина прожиточного минимума с 36 018 тенге до 37 389 тенге, применяемые для исчисления всех социальных выплат. Пресс-служба КГД

В ведомстве отметили, что с учетом этого с 1 апреля 2022 года размеры пенсионных выплат и пособий повышены дополнительно на 4%.

В совокупности в 2022 году рост пенсионных выплат к предыдущему году составляет 11% (с опережением уровня инфляции на 2%), базовой пенсионной выплаты и пособий – 9%. Пресс-служба КГД

При этом в ведомстве отметили, что «для штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством РК будет применяться МРП, установленный с 1 января 2022 года в размере 3063 тенге».