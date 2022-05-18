15:36 18.05.2022
Увеличат ли штрафы и налоги после роста МРП в Казахстане
Фото: pexels
Как будут рассчитывать штрафы, налоги и другие платежи после увеличения месячного расчетного показателя (МРП) до 3180 тенге с 1 апреля 2022 года, рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК), передает Zakon.kz.
В апреле правительством РК совместно с Национальным банком принято решение об уточнении показателей за 2022 год в рамках прогноза социально-экономического развития РК на 2022-2026 годы.Пресс-служба КГД
Так, коридор инфляции на 2022 год увеличен с 4-6% до 8-10%, то есть рост инфляции составил 4%.
В этой связи в соответствии с Законом РК от 12 мая 2022 года «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» с 1 апреля 2022 года увеличены месячный расчетный показатель с 3063 тенге до 3180 тенге и величина прожиточного минимума с 36 018 тенге до 37 389 тенге, применяемые для исчисления всех социальных выплат.Пресс-служба КГД
В ведомстве отметили, что с учетом этого с 1 апреля 2022 года размеры пенсионных выплат и пособий повышены дополнительно на 4%.
В совокупности в 2022 году рост пенсионных выплат к предыдущему году составляет 11% (с опережением уровня инфляции на 2%), базовой пенсионной выплаты и пособий – 9%.Пресс-служба КГД
При этом в ведомстве отметили, что «для штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством РК будет применяться МРП, установленный с 1 января 2022 года в размере 3063 тенге».
МРП увеличен до 3180 тенге с 1 апреля 2022 года
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