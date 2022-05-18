В Шымкенте подтвердился случай заражения Конго-Крымской геморрагической лихорадкой

46-летняя жительница Байдибекского района Туркестанской области обратилась в областную клиническую больницу с диагнозом – «желудочно-кишечное кровотечение тяжелой степени». Пациентка была переведена в инфекционную больницу Шымкента с диагнозом – «вероятный случай ККГЛ». Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев

Как рассказал Байтанаев, при проведении эпидемиологического расследования выявлены 15 контактных лиц, из них 9 – медицинские работники.

Новость по теме В Шымкенте зарегистрирован случай с подозрением на заболевание ККГЛ

По его словам, все они взяты под медицинское наблюдение. В очаге проводятся противоэпидемиологические и профилактические мероприятия.

Шымкент является одним из неблагополучных регионов по заболеваемости Конго-Крымской геморрагической лихорадкой. В 2021 году было зарегистрировано два случая заражения Конго-Крымской геморрагической лихорадкой.

Конго-Крымская геморрагическая лихорадка – это особо опасное заболевание, передающееся через укусы клещей, вызываемое вирусом геморрагической лихорадки Крым-Конго, при несвоевременном обращении за медицинской помощью больной может умереть.

Основные клинические симптомы ККГЛ: инкубационный период – 1-14 дней, длительность этого периода зависит от путей заражения вируса.

Начальные симптомы: быстрое повышение температуры до 39-40 градусов, сильные головные боли, появляется покраснение глаз, лица, шеи и в верхнем отделе туловища, боли в мышцах шеи и пояснице, тошнота, рвота, понос, затем появляется сыпь, кровотечение из носа, десен, маточное и желудочное кровотечение, образуются гематомы на местах инъекций.