17:05 18.05.2022
Токаев посетит Кыргызстан
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, кыргызский лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и больших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана.
В ходе беседы были рассмотрены перспективы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства, при этом особое внимание было уделено предстоящему официальному визиту президента Казахстана в Кыргызстан.
Главы государств высказали уверенность в том, что предстоящие переговоры на высшем уровне придадут важный импульс двустороннему сотрудничеству.