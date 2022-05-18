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17:05 18.05.2022

Токаев посетит Кыргызстан

Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, кыргызский лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и больших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства, при этом особое внимание было уделено предстоящему официальному визиту президента Казахстана в Кыргызстан.

Главы государств высказали уверенность в том, что предстоящие переговоры на высшем уровне придадут важный импульс двустороннему сотрудничеству.

Анастасия Стативкина
Жапаров Садыр Токаев Касым-Жомарт Казахстан Кыргызстан
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