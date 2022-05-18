Токаев посетит Кыргызстан

По информации Акорды, кыргызский лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и больших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства, при этом особое внимание было уделено предстоящему официальному визиту президента Казахстана в Кыргызстан.