Глава Минэнерго прокомментировал предстоящее повышение стоимости электроэнергии

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Министр энергетики Болат Акчулаков прокомментировал предложение Агентства по развитию и защите конкуренции по отмене в Казахстане дифференцированных тарифов на электроэнергию – в этом случае для населения ее стоимость может повыситься, передает корреспондент Zakon.kz.