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Глава Минэнерго прокомментировал предстоящее повышение стоимости электроэнергии

повышение стоимости электроэнергии Фото: pixabay
Министр энергетики Болат Акчулаков прокомментировал предложение Агентства по развитию и защите конкуренции по отмене в Казахстане дифференцированных тарифов на электроэнергию – в этом случае для населения ее стоимость может повыситься, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что в ведомстве «все еще идут расчеты».

Также он уточнил, как дешевая цена может повлиять на развитие отрасли.

Желание потребить его по дешевой цене не дает возможности экономить эту электроэнергию и не дает возможности развиваться отрасли. Поэтому наиболее важно защитить тех, кому эта помощь реально нужна, остальных – перевести на нормальные рыночные условия. Это нормальное требование рынка. Болат Акчулаков

В середине марта стало известно, что председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин в Мажилисе предложил отменить дифференцированный тариф на электроэнергию.

Мадина Мамырханова
Акчулаков Болат МЭ РК Казахстан
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