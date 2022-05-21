В «Пассажирских перевозках» рассказали, как совершенствуют качество услуг для клиентов
Приглашенные СМИ побывали в депо, где им разъяснили тонкости технического обслуживания поездов.
Так, по словам заместителя генерального директора по ремонту и технической политике «Вагонсервис» Наримана Нурьярова, вернувшись с рейса, транспорт сразу поступает в технический парк.
Фото: АО «Пассажирские перевозки»
Вагоны сразу подаются в вагономоечный комплекс. После этого проводится техническое обслуживание, включающее осмотр подвагонного оборудования, экипажной части, электрической части, кузова вагона, внутреннего оборудования. На обслуживание отводится восемь часов. На сегодняшний день у нас имеются технологии, позволяющие выявить трещины, которые невозможно увидеть невооруженным глазом.Нариман Нурьяров
Также гостям был продемонстрирован один из 15 вагонов, которые планируют использовать в летний период на маршруте Алматы – Алаколь. Они отличаются вместительностью и удобством размещения для пассажиров: есть кондиционеры, раскладывающиеся спальные места, закрытые полочки для мелких вещей и даже брючница.
Фото: АО «Пассажирские перевозки»
Стоит отметить, что на озеро Алаколь в этом году запустят 11 маршрутов. В том числе поезда АО «Пассажирские перевозки», а также частных перевозчиков.
Из Нур-Султана:
№54/53 – Нур-Султан – Нурлы Жол – Достык, перевозчик АО «Пассажирские перевозки» (два раза в неделю);
№258/257 – Нур-Султан-1 – Достык, АО «Пассажирские перевозки» (два раза в неделю);
беспересадочные вагоны в составах поездов №121/122 – Нур-Султан – Семей и №6941/6942 – Актогай – Достык, перевозчик ТОО «АрайТрансKZ» (через день).
Из Алматы:
№221/222 – Алматы-2 – Достык, перевозчик АО «Пассажирские перевозки» (три раза в неделю);
№137/138 – Алматы-2 – Достык, ТОО «Vagon Service Almaty» (три раза в неделю);
беспересадочные вагоны в составах поездов №21/22 – Кызылорда – Семей и №6941/6942 – Актогай – Достык, перевозчик АО «Пассажирские перевозки» (через день);
Дополнительно запланирована организация двух маршрутов вагонами «Тальго»:
№ 211/212 – Алматы-2 – Достык, периодичностью через день;
№453/454 – Алматы-2 – Достык, периодичностью три раза в неделю.
Из Восточно-Казахстанской области:
№459/460 – Оскемен – Достык (через день);
№6941/6942 – Актогай – Достык (в ежедневном обращении).
Из Абайской области:
№457/458 – Семей – Достык, перевозчик АО «Пассажирские перевозки» (через день).
Говоря о парке пассажирских вагонов в целом, стоит отметить, что Национальный перевозчик ежегодно обновляет его.
К сожалению, есть и очень старые образцы. У нас свыше 2 тыс. вагонов, более 800 из них – в возрасте 28-44 лет. Подчеркну, что по истечении 44 лет службы вагон исключается из инвентарного парка. Мы стараемся поддерживать старые вагоны в надлежащем состоянии, но, если заводом-поставщиком не предусмотрено определенных конструктивных решений, мы не можем на это повлиять. Например, было много критики со стороны наших пассажиров в связи с отсутствием кондиционеров. Да, у нас есть вагоны с системой кондиционирования, а есть – без. По этой причине мы рассматриваем вариант введения скидок на проезд в подобных вагонах.Жанибек Тайжанов
Фото: АО «Пассажирские перевозки»
Говоря о стандартах чистоты в вагонах, Тайжанов упомянул пересмотр гигиенических нормативов, затронувших и клининг, и требования к качеству постельного белья.
Жанибек Тайжанов. Фото: пресс-служба АО «Пассажирские перевозки»
К примеру, если раньше постельное белье было из простой бязи, то сейчас из более качественной ткани. Ватные матрасы заменены на водонепроницаемые и огнебиозащитные. Раньше одеяла делились на зимние и летние – сейчас они универсальные, флисовые. Мы поменяли матрасы, подушки, одеяла, простыни и наволочки. Чистоту гарантирует прачечный комбинат, проводящий обработку в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов.Жанибек Тайжанов
Несмотря на продолжающие функционировать традиционные билетные кассы, большая часть железнодорожных билетов компании сейчас продается через электронную систему «Мобиус».
Такой подход существенно облегчил задачу клиентам, а «Пассажирским перевозкам» позволил провести оптимизацию и сократить расходы на содержание физических касс.
Вдобавок перевозчик предусмотрел возможность приобретения билетов в порядке очереди по «Листу ожидания»: человек может заполучить желанный билет в случае отказа от него другого клиента, даже если ранее весь запас билетов был раскуплен.
За четыре месяца 2022 года посредством услуги «Лист ожидания» оформлено свыше 18 300 билетов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 3,5 раза. Доля онлайн-продаж составляет 70%, что выше уровня прошлого года на 16%.
Усовершенствованная система электронной продажи проездных документов помогла минимизировать практику создания «перекупщиками» искусственного дефицита билетов. Жанибек Тайжанов
Фото: АО «Пассажирские перевозки»
В планах компании – внедрение «хабовой» и интермодальной систем перевозок. Первая подразумевает следование поезда без остановок на маленьких станциях между большими городами.
Естественно, для пассажиров, находящихся в маленьких городах, мы будем рассматривать возможность развития пригородных перевозок. Генеральный директор АО «Пассажирские перевозки»
Что касается второй инициативы, она – о транспортном решении по принципу «от двери до двери». Система, по замыслу авторов, будет включать все виды транспорта, в том числе автомобильный, дабы пассажир, купив один билет, смог преодолеть с ним полный маршрут из одной точки в другую. О сроках реализации идеи пока не сообщается.
Сейчас нацперевозчик собирается планомерно запустить 21 межгосударственный поезд из соседних стран. На сегодняшний день из Казахстана в Россию и Узбекистан курсируют межгосударственные поезда по маршрутам Атырау – Астрахань, Алматы – Ташкент, Нукус – Бейнеу.
Также с июня 2022 года назначены поезда в направлении Караганда – Самара, Караганда – Омск, Алматы-2 – Казань.