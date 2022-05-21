В «Пассажирских перевозках» рассказали, как совершенствуют качество услуг для клиентов

В ходе пресс-тура журналистам продемонстрировали депо и новые комфортные вагоны. Гостей также ознакомили с процессом технического обслуживания и мойки, передает корреспондент Zakon.kz.

Приглашенные СМИ побывали в депо, где им разъяснили тонкости технического обслуживания поездов.

Так, по словам заместителя генерального директора по ремонту и технической политике «Вагонсервис» Наримана Нурьярова, вернувшись с рейса, транспорт сразу поступает в технический парк.

Фото: АО «Пассажирские перевозки»

Вагоны сразу подаются в вагономоечный комплекс. После этого проводится техническое обслуживание, включающее осмотр подвагонного оборудования, экипажной части, электрической части, кузова вагона, внутреннего оборудования. На обслуживание отводится восемь часов. На сегодняшний день у нас имеются технологии, позволяющие выявить трещины, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Нариман Нурьяров

Также гостям был продемонстрирован один из 15 вагонов, которые планируют использовать в летний период на маршруте Алматы – Алаколь. Они отличаются вместительностью и удобством размещения для пассажиров: есть кондиционеры, раскладывающиеся спальные места, закрытые полочки для мелких вещей и даже брючница.

Фото: АО «Пассажирские перевозки»

Стоит отметить, что на озеро Алаколь в этом году запустят 11 маршрутов. В том числе поезда АО «Пассажирские перевозки», а также частных перевозчиков.

Из Нур-Султана:

№54/53 – Нур-Султан – Нурлы Жол – Достык, перевозчик АО «Пассажирские перевозки» (два раза в неделю);

№258/257 – Нур-Султан-1 – Достык, АО «Пассажирские перевозки» (два раза в неделю);

беспересадочные вагоны в составах поездов №121/122 – Нур-Султан – Семей и №6941/6942 – Актогай – Достык, перевозчик ТОО «АрайТрансKZ» (через день).

Из Алматы:

№221/222 – Алматы-2 – Достык, перевозчик АО «Пассажирские перевозки» (три раза в неделю);

№137/138 – Алматы-2 – Достык, ТОО «Vagon Service Almaty» (три раза в неделю);

беспересадочные вагоны в составах поездов №21/22 – Кызылорда – Семей и №6941/6942 – Актогай – Достык, перевозчик АО «Пассажирские перевозки» (через день);

Дополнительно запланирована организация двух маршрутов вагонами «Тальго»:

№ 211/212 – Алматы-2 – Достык, периодичностью через день;

№453/454 – Алматы-2 – Достык, периодичностью три раза в неделю.

Из Восточно-Казахстанской области:

№459/460 – Оскемен – Достык (через день);

№6941/6942 – Актогай – Достык (в ежедневном обращении).

Из Абайской области:

№457/458 – Семей – Достык, перевозчик АО «Пассажирские перевозки» (через день).

Говоря о парке пассажирских вагонов в целом, стоит отметить, что Национальный перевозчик ежегодно обновляет его.

Так, по словам генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Жанибека Тайжанова, в период с 2010 по 2021 год приобретено свыше 1100 вагонов, в том числе более 600 вагонов «Тальго». В текущем году арсенал пополнят еще на 73 новых вагона.

К сожалению, есть и очень старые образцы. У нас свыше 2 тыс. вагонов, более 800 из них – в возрасте 28-44 лет. Подчеркну, что по истечении 44 лет службы вагон исключается из инвентарного парка. Мы стараемся поддерживать старые вагоны в надлежащем состоянии, но, если заводом-поставщиком не предусмотрено определенных конструктивных решений, мы не можем на это повлиять. Например, было много критики со стороны наших пассажиров в связи с отсутствием кондиционеров. Да, у нас есть вагоны с системой кондиционирования, а есть – без. По этой причине мы рассматриваем вариант введения скидок на проезд в подобных вагонах. Жанибек Тайжанов

Фото: АО «Пассажирские перевозки»

Говоря о стандартах чистоты в вагонах, Тайжанов упомянул пересмотр гигиенических нормативов, затронувших и клининг, и требования к качеству постельного белья.

Жанибек Тайжанов. Фото: пресс-служба АО «Пассажирские перевозки»

К примеру, если раньше постельное белье было из простой бязи, то сейчас из более качественной ткани. Ватные матрасы заменены на водонепроницаемые и огнебиозащитные. Раньше одеяла делились на зимние и летние – сейчас они универсальные, флисовые. Мы поменяли матрасы, подушки, одеяла, простыни и наволочки. Чистоту гарантирует прачечный комбинат, проводящий обработку в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов. Жанибек Тайжанов

Несмотря на продолжающие функционировать традиционные билетные кассы, большая часть железнодорожных билетов компании сейчас продается через электронную систему «Мобиус».

Такой подход существенно облегчил задачу клиентам, а «Пассажирским перевозкам» позволил провести оптимизацию и сократить расходы на содержание физических касс.

Вдобавок перевозчик предусмотрел возможность приобретения билетов в порядке очереди по «Листу ожидания»: человек может заполучить желанный билет в случае отказа от него другого клиента, даже если ранее весь запас билетов был раскуплен.

За четыре месяца 2022 года посредством услуги «Лист ожидания» оформлено свыше 18 300 билетов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 3,5 раза. Доля онлайн-продаж составляет 70%, что выше уровня прошлого года на 16%.

Усовершенствованная система электронной продажи проездных документов помогла минимизировать практику создания «перекупщиками» искусственного дефицита билетов. Жанибек Тайжанов

Фото: АО «Пассажирские перевозки»

В планах компании – внедрение «хабовой» и интермодальной систем перевозок. Первая подразумевает следование поезда без остановок на маленьких станциях между большими городами.

Естественно, для пассажиров, находящихся в маленьких городах, мы будем рассматривать возможность развития пригородных перевозок. Генеральный директор АО «Пассажирские перевозки»

Что касается второй инициативы, она – о транспортном решении по принципу «от двери до двери». Система, по замыслу авторов, будет включать все виды транспорта, в том числе автомобильный, дабы пассажир, купив один билет, смог преодолеть с ним полный маршрут из одной точки в другую. О сроках реализации идеи пока не сообщается.

Сейчас нацперевозчик собирается планомерно запустить 21 межгосударственный поезд из соседних стран. На сегодняшний день из Казахстана в Россию и Узбекистан курсируют межгосударственные поезда по маршрутам Атырау – Астрахань, Алматы – Ташкент, Нукус – Бейнеу.

Также с июня 2022 года назначены поезда в направлении Караганда – Самара, Караганда – Омск, Алматы-2 – Казань.