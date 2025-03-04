Правила перевозки питомцев в поездах Казахстана: что важно знать

Казахстанцам напомнили о правилах перевозки животных в поездах. В пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" подчеркивают: для того, чтобы путешествие с питомцем прошло комфортно, необходимо заранее ознакомиться с установленными правилами, сообщает Zakon.kz.

Так, прежде всего нужно знать, что в пассажирских поездах разрешено перевозить только домашних питомцев, их количество не должно превышать двух (кошек, собак, птиц).

Кроме того, для проезда в пассажирском поезде с животным необходимо выкупить полностью купе, чтобы обеспечить безопасность других пассажиров от возможных аллергических реакций.

"Если отсутствует владелец животного, посадка в поезд невозможна". Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Также в пригородных поездах пассажиры также могут бесплатно перевозить до двух питомцев, если они находятся в специальных переносках (ящиках, корзинах, клетках).

Стоит учесть тот момент, что перевозка домашних животных и птиц разрешается только при наличии соответствующих ветеринарных паспортов или справок. Их необходимо предъявить при посадке в поезд.

Не стоит и забывать о другом моменте. Ответственность за своих питомцев несут исключительно хозяева.

"Они должны держать их в (клетке, ящиках, корзинах) контролировать на станциях, при посадке/выходе из поезда, а также в самом поезде. Следует кормить и убирать за своим четвероногим другом". Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

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К примеру, крупные собаки должны быть надеты на намордник и поводок. При путешествии с крупной собакой действует тариф за багаж, рассчитываемый по ее весу. Они размещаются исключительно в нерабочем тамбуре первого вагона.

Собака-поводырь, сопровождающая своего незрячего хозяина, может находиться в любом типе вагона. За нее не взимается дополнительная плата.

Еще с животными не разрешено входить в вагоны-рестораны. Угрожающие жизни и здоровью пассажиров и работников поезда животных перевозить нельзя.

Для консультации поездки с питомцами следует обратиться по бесплатному телефону 1433 или узнать информацию в билетных кассах вокзала.

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