Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал поражение от Словакии
Фото: icehockey.kz
В ночь на 21 мая сборная Казахстана сыграла со сборной Словакии в групповом этапе Чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:4, сообщает Zakon.kz.
Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис прокомментировал матч Словакия – Казахстан на ЧМ-2022 по хоккею, сообщает рrosports.kz.
По словам Михайлиса, у нашей команды не было целостности игры.
Мы играем ответственно, мы играем хорошо первый период, проваливаем второй, мы играем хорошо третий период. Когда мы достигнем, чтобы была стабильность и вера в победу, мы победим.Юрий Михайлис
Главный тренер также высказался о проигранных вторых периодах во всех пяти матчах.
Наверное, это не случайно. И дальняя лавочка, и удаления, опять же. Много удалений, сегодня пять минут получили и пропустили практически три гола. Надо играть собранно, надежно и на команду, скажем так. Удаления есть удаления, но команда должна даже в меньшинстве играть хорошо и стараться исправить ситуацию. Но скажу, что в третьем периоде мы не опустили руки, вышли боевым составом и были готовы исправить ситуацию.Юрий Михайлис
В ночь на 21 мая сборная Казахстана сыграла со сборной Словакии в групповом этапе Чемпионата мира. К сожалению, наши хоккеисты проиграли со счетом 3:4.
Казахстанские хоккеисты проиграли сборной Словакии
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