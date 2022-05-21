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Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал поражение от Словакии

главный тренер сборной РК по хоккею Фото: icehockey.kz
В ночь на 21 мая сборная Казахстана сыграла со сборной Словакии в групповом этапе Чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:4, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис прокомментировал матч Словакия – Казахстан на ЧМ-2022 по хоккею, сообщает рrosports.kz.

По словам Михайлиса, у нашей команды не было целостности игры.

Мы играем ответственно, мы играем хорошо первый период, проваливаем второй, мы играем хорошо третий период. Когда мы достигнем, чтобы была стабильность и вера в победу, мы победим.Юрий Михайлис

Главный тренер также высказался о проигранных вторых периодах во всех пяти матчах.

Наверное, это не случайно. И дальняя лавочка, и удаления, опять же. Много удалений, сегодня пять минут получили и пропустили практически три гола. Надо играть собранно, надежно и на команду, скажем так. Удаления есть удаления, но команда должна даже в меньшинстве играть хорошо и стараться исправить ситуацию. Но скажу, что в третьем периоде мы не опустили руки, вышли боевым составом и были готовы исправить ситуацию.Юрий Михайлис

В ночь на 21 мая сборная Казахстана сыграла со сборной Словакии в групповом этапе Чемпионата мира. К сожалению, наши хоккеисты проиграли со счетом 3:4.

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