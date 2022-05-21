Казахстанцам, оплатившим утильсбор после 14 мая по прежним ставкам, произведут перерасчет

В Министерстве экологии Казахстана сообщили, что АО «Жасыл Даму» произведет перерасчет и вернет деньги оплатившим утилизационный сбор по прежним ставкам после 14 мая, передает Zakon.kz.

Приказом и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов от 29 апреля 2022 года внесены изменения в методики расчета утилизационного платежа.

В два раза снижены коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники.

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По новым ставкам с 14 мая 2022 года размер утильсбора для легковых авто составит от 229 тыс. тенге до 1 млн 761 тыс. тенге.

Все ставки платежа можно посмотреть здесь.

В Министерстве экологии уточнили, что в отношении действия новых ставок утилизационного платежа проведены консультации с АО «Жасыл Даму».

В случае осуществления оплаты утилизационного сбора по прежним ставкам после 14 мая 2022 года АО «Жасыл Даму» будет сделан перерасчет и осуществлен возврат излишне уплаченной суммы, согласно действующему законодательству РК. МЭГПР РК

11 января на заседании в Мажилисе президент Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть ставки утилизационных сборов в Казахстане. И уже 23 февраля стало известно, что ставки утилизационного сбора на автотранспорт и сельхозтехнику будут снижены на 50%.