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Жезказган остался без воды и электричества

Жезказган без света Фото: pixabay
Сегодня, 21 мая 2022 года, в 16:25 в городе Жезказгане в результате сильного скачка электротока и короткого замыкания произошло отключение ТЭЦ от электроснабжения, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата города заверили, что все службы ориентированы на устранение неполадок.

В пресс-службе акимата города заверили, что все службы ориентированы на устранение неполадок. Приблизительно через 1-1,5 часа будет возобновлена подача электроэнергии и воды в город.Пресс-служба акимата Жезказгана

Напомним, 16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев, обращаясь с Посланием к народу Казахстана, заявил об инициативе создания новой Улытауской области с центром в Жезказгане.

Константин Вноровский
Жезказган Карагандинская область
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