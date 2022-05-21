Жезказган остался без воды и электричества

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Сегодня, 21 мая 2022 года, в 16:25 в городе Жезказгане в результате сильного скачка электротока и короткого замыкания произошло отключение ТЭЦ от электроснабжения, сообщает Zakon.kz.