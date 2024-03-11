Рудный частично остался без электричества
Фото: pixabay
В Рудном произошло повреждение питающего кабеля от центральной подстанции, что привело к частичному отключению света, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в акимате региона, зафиксировано частичное отключение четырех улиц города.
"Повреждение обнаружено, устраняется силами ТОО "Атика". Ситуация на контроле акимата города Рудного", – говорится в сообщении.
Ранее, 20 февраля, жители Алмалинского района в Алматы тоже остались без электричества.
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