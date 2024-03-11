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Рудный частично остался без электричества

отключение света, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 21:58 Фото: pixabay
В Рудном произошло повреждение питающего кабеля от центральной подстанции, что привело к частичному отключению света, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате региона, зафиксировано частичное отключение четырех улиц города.

"Повреждение обнаружено, устраняется силами ТОО "Атика". Ситуация на контроле акимата города Рудного", – говорится в сообщении.


Ранее, 20 февраля, жители Алмалинского района в Алматы тоже остались без электричества.

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Елена Беляева
Карагандинская область Рудный
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