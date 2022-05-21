Двое детей задохнулись, третий умер в больнице – еще одна трагедия в Шымкенте

Трагедия произошла еще 19 мая, но известно о ней стало только сейчас, сообщает Zakon.kz.

В полиции города Шымкента рассказали, что дети играли и, пользуясь отсутствием взрослых, залезли в багажник и не смогли из него вылезти.

Сообщение о происшествии поступило на пульт «102» Каратауского РУП 19 мая. На место сразу выехали полицейские.

Двое детей скончались на месте, а третий ребенок умер сегодня, 21 мая, в реанимации.

По данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Пресс-служба ДП города Шымкента