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Законодательство РК

Водитель, сбивший 32 овцы в Алматинской области, записал видеообращение

Фодитель, отара, обратился, раскаяние Фото: pixabay
ДТП произошло 20 мая в Уйгурском районе. Полицейские задержали нарушителя и водворили под стражу. Сегодня, 21 мая, мужчина решил раскаяться перед камерой, передает Zakon.kz.

Водитель внедорожника переехал отару овец. На месте происшествия погибло более 30 голов скота. Среди них овцы, козы, а также молодняк из ягнят и козлят.

В полиции Уйгурского района сообщили, что авария с участием Toyota Land Cruiser произошла на 55-м км автодороги Аксай – Шонжы – Калжат. Как установила медэкспертиза, управлявший внедорожником 25-летний житель Талгара оказался пьян. Водитель скрылся с места происшествия, но был вскоре задержан и помещен под стражу.

Правонарушитель привлечен к ответственности по ст. 608 «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения» и ст. 610 «Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества» КоАП РК. Пресс-служба ДП Алматинской области

Мужчина раскаялся и снял видеообращение, в котором попросил не повторять его ошибок и не садиться пьяным за руль своей автомашины.

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