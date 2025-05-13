Группу скотокрадов задержали в Алматинской области

Подозреваемых в серии краж скота троих мужчин задержали полицейские в Балхашском районе, сообщает Zakon.kz.

Поводом для начала расследования стало заявление местного жителя о пропаже крупного рогатого скота с пастбища, расположенного в восьми километрах от села Береке. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил 2,4 млн тенге. Полицейские, зарегистрировав уголовное дело, начали досудебное расследование, передает пресс-служба регионального департамента полиции.

"В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий недалеко от села Береке полицейскими остановлена автомашина Volkswagen Jetta. В салоне автомобиля находились двое мужчин, при осмотре транспортного средства обнаружены и изъяты две туши мяса коров, гладкоствольное ружье, топор и кухонные ножи. Позже стражи порядка задержали еще одного участника преступной группы. Все трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания", – сообщили в ведомстве.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

В настоящее время доказана причастность группы к совершению более чем десяти скотокрадств. Проводится проверка возможной их причастности к другим аналогичным преступлениям на территории региона.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Департамент полиции Алматинской области призывает владельцев сельхозживотных соблюдать меры предосторожности:

не оставлять скот без присмотра;

отдавать скот в места организованного выпаса;

оснащать помещения для их содержания видеокамерами;

самих животных оснащать средствами отслеживания перемещения;

при выявлении подозрительных лиц или транспорта незамедлительно сообщать в полицию.

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