Четыре большегруза застряли на трассе в Алматинской области

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

В акимате Алматинской области сообщили, что дорогу смыло в двух местах: на 393 и 395 км участка трассы Алматы – Оскемен, передает Zakon.kz.