Четыре большегруза застряли на трассе в Алматинской области
Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
В акимате Алматинской области сообщили, что дорогу смыло в двух местах: на 393 и 395 км участка трассы Алматы – Оскемен, передает Zakon.kz.
Между двумя участками остались четыре большегрузных автомобиля. С водителями налажена связь, они обеспечены продовольствием.
На месте работает спецтехника.
В пресс-службе ДЧС Алматинской области прокомментировали ситуацию на участке трассы Алматы – Оскемен, который размыло из-за сильных дождей.
На месте ЧС создан оперативный штаб, силами подрядной организации ТОО «Сити Контракшен» (10 работников и 4 ед. техники) начаты ремонтно-восстановительные работы по возведению временной объездной дороги. Скопления автомашин не наблюдается, на месте ЧС выставлены посты безопасности. Пресс-служба ДЧС Алматинской области
Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
Имеется объездная дорога через село Матай - Лепсы - Кольбай. На кольце вблизи села Молалы и на повороте села Кольбай выставлены посты ДПС. Сотрудники полиции перенаправляют движение.
Для организации работы штаба и проведения работ в ночное время на место направлены силы и средства ДЧС Алматинской области (одна единица техники Вахтовка, одна единица техники АСО-20, две световые башни). Пресс-служба ДЧС Алматинской области
Жертв и пострадавших нет.
Задействованы силы и средства: ДЧС Алматинской области (8 сотрудников и 4 ед. техники), МИО (5 работников и 2 ед. техники), ДП (8 сотрудников и 3 ед. техники), ТОО «Сити Контракшен» (10 работников и 4 ед. техники), АОФ ТОО «Казахавтодор» (3 работника, 1 ед. техники). Пресс-служба ДЧС Алматинской области
Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
Участок трассы Алматы – Оскемен размыло из-за сильных дождей
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